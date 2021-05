La guerra entre More Rial y Gladys La Bomba Tucumana comenzó hace años y hoy suma un nuevo capítulo. La hija de Jorge le inició una causa por discriminación, luego de que la cantante contara que le hacían bullying llamándola "la mamá de More Rial". Lo irónico es que la cantante de "La pollera amarilla" lo hizo entre lágrimas frente a Jorge Rial en "Intrusos".

Harta de estos comentarios, More no dudó en comenzar macciones legales y el miércoles se confirmó que la causa será elevada a juicio oral. Así lo confirmó en Instagram su abogado Alejandro Cipolla y ella replicó la noticia.

"No sabés cuánto me atacaban en las redes. Si hay alguien que sufrió bullying cuando estuve en el Bailando..., fui yo. No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo”, contó la cantante y ejemplificó: “Me decían: ‘Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’, ‘el único tema que tenés’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’...", fue la frase que despertó la furia de More.

En la denuncia, la hija mayor de Jorge Rial "afirmó sentirse agraviada a raíz de los dichos" de Gladys, al decir que "ser la mamá de Morena Rial” era considerado un insulto y "considerando entonces que había sido discriminada en razón de su peso corporal".

La Fiscalía N° 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializada en discriminación y a cargo de Mariela Paola de Minicis, elevó a juicio oral y público la causa contra La Bomba "por presunta infracción al Artículo 70 -discriminar- del Código Contravencional".

El requerimiento del juicio cierra con el pedido de pena por parte de la fiscalía: "cinco días de trabajo de utilidad pública", "instrucciones especiales, consistentes en asistir a un Taller del ‘Encuentro Restaurativo para la Composición del Conflicto’, perteneciente al Centro de Mediación del Poder Judicial de la CABA" y Gladys deberá hacerse cargo de los costos del proceso judicial.