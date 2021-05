Hace una semana, Elba Rodríguez, primera ganadora de "MasterChef", sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al mostrar una nueva faceta en su vida. Por primera vez, la cocinera se mostró en forma pública lejos de las cocinas y apuntó hacia un nuevo rubro: el modelaje de ropa interior.

En su cuenta de Instagram, la reconocida chef posó con un conjunto de lencería y compartió un profundo mensaje: "Por qué nosotras no tenemos que adaptarnos a las prendas sino ellas a nosotras". La publicación se trató de la promoción de una marca de diseño de ropa interior a medida.

.

Las fotos de un perfil hasta ahora oculto de la recordada participante del ciclo gastronómico alcanzó más de 21 mil "Me gusta" de los usuarios y muchos la felicitaron en los comentarios por animarse a dar ese paso. Luego Elba explicó qué la motivó a sumarse a la campaña.

"Me acoplé a una campaña hermosa, ellos apuntan a hacer diseños a medida y en un comienzo yo soy muy de emprender y engancharme. Estaba con dudas y nervios pero cuando descubrí eso fui para adelante“, reveló en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

Y divertida contó: "Me pareció divino el mensaje que da la campaña. Fui para adelante y cuando llegó la ropa estaba en la guardia el fin de semana. Me agarré la cabeza cuando me llegó la ropa. Valentía es lo que me caracteriza e ir para adelante".

Además reflexionó sobre la importancia en la existencia de variedad de talles para todos los cuerpos: "No te imaginas la cantidad de emprendedores que quieren apuntar a esto. A ayudar a personas que pasan situaciones incómodas. Es estresante no poder comprarse algo por las medidas. Yo no soy 90-60-90, soy petisita y tengo un par de kilos de más".

De todas formas, para dejar más tranquilos a sus fans que esperan a diario sus recetas de cocina, confesó que su carrera de modelaje es sólo "un complemento". "Voy a seguir siendo cocinera. Pero que apunten a esto de los talles reales y las medidas está genial", remarcó Elba.

Y concluyó: "Es fuerte la repercusión. Yo rescato el mensaje que hay detrás, queremos tal cuál somos. A veces es una misma la que se pone limitaciones y comprar cosas. Hay que romper esas barreras y animarse".