A días para la gran final de " Bake Off Argentina", un enorme escándalo relacionado a una de las participantes sacude al reality de pasteleros de Telefé. Es que Samanta Casais fue acusada de ser pastelera profesional luego de que se viralizaran imágenes de ella mientras trabajaba en "Café San Juan". De ser cierto, esto va en contra de las reglas que tiene el certamen de cocina porque le da cierta ventaja por sobre el resto de los concursantes.

Por tal motivo, Elba Rodríguez, la recordada ganadora de "MasterChef", fue consultada por la polémica en torno al concurso y lanzó picantes declaraciones. Al respecto advirtió: "Me encantaría que los participantes eliminados tengan una segunda oportunidad en una nueva edición".

"Lo valdría para darle mayor reconocimiento a ellos y a los seguidores si esto es cierto. Y sería una oportunidad también para la producción de pulir estas cosas. Como espectadora me gustaría ver la final en vivo. Hay que entender que todo un reality como este en vivo es muy difícil porque pueden pasar muchas cosas, se puede prender fuego un horno, se puede cortar un participante. Pero la final sería lindo", lanzó la excampeona en diálogo con "Por si las moscas" en La Once Diez.

En la misma línea, manifestó: "Cuando vas a ser participante, se te hace firmar un contrato donde uno como fanático de la gastronomía da el aval de que no tiene formación previa. Inclusive en mi contrato decía que no podías tener un conocido, pariente o pareja que trabajara en el canal. Vos cuando firmas eso das fe de que es cierto. Por eso no veo a la productora como culpable por esto, porque no veo a la productora que revise a los 5000 aspirantes que entran desde el principio. Es polémico, sí. Pero hay que ver qué tan cierto es".

Elba Rodríguez se convrtió en la campeona de "MasterChef" en 2014.

"Hay que ver hasta qué punto el contrato definía lo que es un profesional pastelero. Entiendo también la indignación de los participantes. No sé si es cierto que fue contra el reglamento, pero si realmente fue así, entiendo lo difícil que es para los demás participantes que dejan muchas cosas de lado para estar ahí, que da mucho trabajo y sacrificio, daría bronca", agregó firme.

Y concluyó: "Como participante estaría enojada, buscando respuestas a la producción. Por eso es importante ver el contrato para saber hasta dónde se puede reclamar y sentir enojo".