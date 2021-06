Después del éxito que fue la primera temporada de "MasterChef Celebrity", pocos esperaban que la segunda fuese igual de buena, pero las bajas expectativas fueron superadas rápidamente. Por esto, la producción ya está buscando nuevas figuras para la tercerca edición del reality. Sin embargo, Elba Rodríguez, campeona de la competencia en el 2014, no está de acuerdo con la obsesión de la mayoría.

En diálogo con el ciclo "A la mesa contentos", la cocinera se sinceró sobre el certamen de Telefe: "No miro MasterChef, me cuentan que es aburrido y que no genera emoción ni expectativa. Hoy, con las redes sociales, la gente ya sabe que va a pasar un mes antes”.

.

Además, Rodríguez comparó su momento de fama al momento de la final de "MasterChef 2014" y el actual reality: "Cuando nosotros fuimos a la final con Pablo se paró el país, había una sensación que parecía la final del mundo de un partido de Argentina”.