Elba Rodríguez, la primera ganadora de "MasterChef" Argentina, manifestó su disgusto hacia la selección de famosos que hizo la producción de Telefe para esta segunda temporada. "No me enganché con ninguno. Todavía hay varios participantes que están flojos. Se les ven muchas dificultades a Dani La Chepi, a Gastón Dalmau, pero me parece que este reality da mucho ejercicio y les falta eso, despertarse", analizó Elba, en diálogo con "Por si las moscas" (La Once Diez). Este miércoles, también habló en el programa "Hay que ver", que conducen José Maria Listoriti y Denise Dumas, y apuntó con artillería fuerte contra el cantante Cae: "En un momento donde el trabajo es algo tan sensible para todos, me molestó que Cae sea tan desagradecido".

Recordemos que el cantante fue segundo eliminado de "MasterChef Celebrity 2" la noche del domingo 7 de marzo y la decisión del jurado no cayó nada bien en el cantante. Tras grabar la gala de eliminación, se fue enojado y sin ganas de hablar con sus compañeros. Por otro lado, infidentes que nunca faltan aseguran que el artista no mantiene buen vínculo con sus vecinos de la calle Tres de Febrero. Al parecer, Cae tiene "aires de divo" y eso molesta en el barrio. Además, no le gusta ser reconocido en la calle y que le pidan fotos. ¡Qué mal, eso no se hace, o está agrandadito! (había publicado sección La Pavada del Diario Crónica el 8 de marzo).

Por otra parte, mientras él estaba participando escribió un fuerte tuit cuando el jurado tildó su plato de "tosco": "No sé si me rompe más las pe... que le digan #tosco a mi plato o que Santiago del Moro me presente todos los días como el Bonjo conurba". Sin palabras.