Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se mostraron públicamente por primera vez a la salida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza después de su regreso de Miami, ciudad estadounidense a la que el periodista viajó por un proyecto laboral, recibió la vacuna contra el coronavirus y fue internado por una infección urinaria.

Un día después de su vuelta a la Argentina, la abogada de Claudia Villafañe habló en " Los Ángeles de la Mañana" sobre su vínculo con el conductor: "Me gusta dormir con él". Al respecto, Yanina Latorre quiso saber si la abrazaba, por lo que la letrada fue concreta: "Sí, a veces".

Además, ante las preguntas de un posible casamiento en el futuro, Marcovecchio no pudo evitar estallar en risas y responder. Sin embargo, la abogada terminó cediendo y reveló: "No me propuso casamiento. Nada".