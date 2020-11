En medio de una entrevista en "Los Ángeles de la Mañana" para hablar del divorcio de Valeria Lynch y Cau Bornes, la abogada Elba Marcovecchio confirmó su romance con Jorge Lanata.

La abogada de Claudia Villafañe y Vicky Xipolitakis fue sorprendida por Yanina Latorre quien quiso saber más de su vida amorosa. "Ayer fui a un programa en el que también estaba invitado Jorge. En maquillaje comentaban que iba a venir con una chica y como lo conozco y sé que no va con la pareja a ningún lado, dije 'yo le pregunto'. Ahí me la veo entrar a ella con un vestido blanco, transparente y unos tacos muy sexy", disparó la mediática en "Los Ángeles de la Mañana".

Lejos de ocultar su relación, la letrada contó: "Si, estamos empezando... lo conocí por cuestiones de trabajo y bueno... él es muy caballero, de verdad. Divertido". Y continuó a corazón abierto: "Me enamoró todo. De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día uno".

Sin embargo, las angelitas querían saber más sobre su noviazgo con el periodista pero Elba puso un freno: "Chicas, de estas cosas no me gusta hablar... es parte de la intimidad pero lo único que voy a decir es que estoy muy feliz".