Reinaldo Arsenio Wabeke saltó a la fama en 2007 luego de haberse casado con Adelfa Volpes. La mujer, que había sido amiga de su mamá, tenía 82 años y él tan solo 24 en aquel momento.

Un mes después de la boda, Adelfa falleció sorpresivamente y Wabeke visitó todos los canales de televisión que pudo para manifestar su tristeza por la pérdida de su flamante esposa. “El viudo de Adelfa” fue el apodo que se ganó en ese entonces.

No obstante, su popularidad duró poco ya que con los años su nombre quedó en el olvido. Según él, Adelfa le heredó una casa, ubicada en la calle 9 de Julio y Crespo (en pleno centro de Santa Fe), pero se la usurparon. “Me fui de vacaciones y cuando volví estaba ocupada. Pasé años peleando para que me la devuelvan, puse abogados, todo. Al final me terminé yendo. Me ganaron por cansancio”, contó.

Reinaldo Wabeke y su acompañante fueron detenidos en Santa Fe.

Desempleado y con problemas de salud, Reinaldo se fue a vivir a un pueblo, junto a sus cuatro perros, su gato y Emmanuel, su pareja desde hace siete años. Hasta fines de 2019, se mantenía con la pensión de Adelfa, la cual rondaba los 40 mil pesos.

En una entrevista para un medio santafecino, reveló que un amigo le propuso vender drogas para mejorar su situación económica. Su respuesta fue tajante: “Le dije que no, que prefería morirme de hambre pero que todas esas cosas no las iba hacer nunca. Prefería vivir en una tapera, muerto de hambre pero esas cosas no”.

Pero, ahora parece que cambio su opinión y la necesidad pudo más. Esta tarde, la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe detuvo el auto en el que viajaba él y un acompañante. En el vehículo se encontraron cinco kilos de cocaína y, según fuentes policiales, su destino era la Cárcel de Mujeres en el Complejo Penitenciario Rosario.

La detención se dio en el marco de un operativo de control vehicular y tuvo lugar en en el kilómetro 22 de la Autopista Rosario - Santa Fe. Tanto Wabeke como la persona que viajaba con él quedaron detenidos.