Tras la fuerte acusación de Camila Salazar contra su hermana, Luciana, la guerra entre ellas se reavivó. La joven actriz acusó a la modelo de no invitarla al cumpleaños de su sobrina, Matilda, quien cumplió dos años.

"Luciana me desinvitó. Jamás no iría (SIC) al cumple de mi sobrina. No hay nada que ocultar, al menos de mi lado", fueron las furiosas palabras de Camila contra Luciana.

Sin embargo, la conductora se mantuvo al margen de la pelea y prefirió llamarse al silencio. Aunque si analizamos la relación que mantienen, desde hace tiempo que las hermanas protagonizan chispazos, sobre todo en las redes sociales.

En noviembre del año pasado, Camila leyó un mensaje que publicó Ángel De Brito en su cuenta de Twitter y no le cayó nada bien.

"Qué cumbre esa, eh!", escribió el periodista junto a una foto de Sol Pérez y Luciana Salazar. A este comentario, Camila lo consideró despectivo. Entonces le respondió: "En vez de subestimar a @lulipop07 y @SolPerez con tu comentario machista ¿por qué no te preguntás qué aporte bueno brindas vos a la TV argentina?”.

Lejos de agradecerle a su hermana, Luciana la retó públicamente: "A mi no me arrobes, Camila. Si tenes algún problema con Ángel, arreglátelas vos. Yo con Ángel tengo la mejor".

Furiosa, la menor de las Salazar contestó: "Sí, veo que tienen la mejor. Alto amigui". Aunque no todo terminó ahí porque Camila continuó en su cuenta de Instagram: "Ayer viví una situación donde la palabra #AMIGO -mal usada a mi criterio- me trajo varios revoltijos de estómago y algún que otro encontronazo familiar. Sin entrar en detalles, los cuales importan poco porque la familia SIEMPRE será familia, y la sangre pesa más que todo, me pregunto y les pregunto: a quien llamamos AMIGO?".

Camila y Luciana Salazar, una tensa relación que data de hace tiempo.

"Si googleamos su significado, lo primero que aparece es esto: 'Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundamentales en una amistad son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Si nos ponemos a pensar, con cuantas personas tenemos verdaderamente esta relación recíproca y frecuente, de sinceridad, respeto, amor, cordialidad, compromiso etc.,?', continuó.

Además, aseguró en aquel momento: "Definitivamente no muchas. Sobre todo si nos detenemos en el concepto de asiduo porque uno puede ser cordial, respetuoso, sincero con mucha gente, de hecho considero que esos valores deben estar siempre en cualquier tipo de relación (sea cual sea por más que a veces se haga difícil) pero con cuántos mantenemos una relación así, frecuente?. Es verdad que las amistades van rotando y eso nos lleva a perder la perseverancia. Ya sea porque empezamos a tener más contacto con otros grupos o porque mismo la vida los encamina por distintas vías. Pero sea como sea... no nos olvidemos nunca de estos conceptos".

.

"Esta buenísimo que consideremos a casi todos los conocidos amigos, no estoy en contra de eso, al contrario sumamente a favor. Pero entonces seamos consecuentes con nuestros dichos y tratémonos de verdad como amigos. Y si nos olvidamos como es, en este post tenemos la definición. Les aseguro que el mundo sería mucho mas lindo y las relaciones mucho más sanas", concluyó tajante Camila.