" MasterChef Celebrity 3" atraviesa muchos momentos de tensión. Sin embargo, eso no impide que los jurados y los participantes se diviertan en distintas partes de las jornadas de grabación en los estudios. El hecho de tener celebridades presentes hace que las chances de salirse del libreto sean muchas, por lo que sorpresa no falta en ningún momento.

Durante el programa del martes, la Tigresa Acuña llevó unos guantes de boxeo y protagonizó un intercambio de golpes con Damián Betular. Ante esta situación, Santiago del Moro invitó al Negro Enrique para que traiga una pelota para poder patearle penales a Germán Martitegui, en especial después de la mala devolución que realizó a su plato.

.

Apenas comenzada la emisión del miércoles, el conductor recordó lo prometido y el ex futbolista estaba preparado para el desafío. No así el chef, quien se sorprendió al ver ingresar el arco y exclamó: "Es gigante ese arco. Saquenlo de acá". Mientras el jurado se calzaba los guantes, el campeón del Mundo en México 1986 entretuvo a todos con algunos jueguitos que demostraron que el talento está intacto en él.

Todos en el estudio apoyaron a Enrique, a excepción de Denise Dumas que estaba del lado de Martitegui. "Lo chupa medias de Denise es horroroso", expresó con sorpresa Damián Betular. Lo cierto es que el primer lanzamiento causó gran sorpresa ya que el improvisado arquero pudo despejar la pelota y no escatimó en su festejo dando saltos frente a su rival.

"El Negro estaba blanco. Un campeón del Mundo no puede perder con Martitegui", explicó Titi Fernández después de que el ex jugador haya anotado el segundo tiro e iguale la situación. Todo se definió con el segundo gol que anotó el deportista y no le dejó chances al jurado que se mostró contento por la experiencia.

Lo positivo de la noche no terminó allí para él ya que se destacó en la cocina con su preparación. La devolución fue tan positiva que obtuvo el beneficio de pasar a la gala del domingo, donde se definirá el participante que regresa a "MasterChef Celebrity 3".