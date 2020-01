Tras su separación, Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña se muestran nuevamente juntos y reconciliados. Sin embargo, en aquel momento trascendió que uno de los temas de discusión entre la pareja tenía que ver con la alimentación de cada uno ya que la actriz es vegetariana y el actor ama la carne.

En un ciclo chileno, "Buenos días a todos", en el que asistió para promocionar su nueva película "Pacto de fuga", Vicuña dejó en claro la fuerte diferencia que tiene con su mujer y se animó a cocinar en vivo unos sandwiches de churrasco con papas fritas.

Habrá que ver la reacción de la ex "Casi Ángel", quien intentó que Benjamín sea vegetariano pero no lo pudo lograr. Además, la artista inculcó la misma forma de vida para su hija Magnolia, quien jamás probó carne. La joven contó que antes de tomar la decisión consultó con especialistas. En cuanto a las críticas que recibió, Suárez respondió que no hay problema en suplantar la carne por verduras para el sano crecimiento de la pequeña.