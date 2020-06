Tras la viralización de un viejo video de Diego Maradona junto a Verónica Ojeda, Gianinna se mostró preocupada por la salud de su padre y aseguró que recurrirá a la Justicia para resguardar la integridad física de su padre, ante la sospecha de “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad".

Además, Dalma había manifestado unos días antes a través de sus redes que a su papá le impedían comunicarse con ella y le echó la culpa a su entorno.

Es por eso que tras sus dichos, el ex futbolista grabó un irónico video para responderle a sus hijas. En el mismo se muestra con sus manos atadas con una cinta de papel y expresa: "Ay, no sabía que estaba preso.... ¿de verdad? No sabía, de verdad”.

Luego se "libera" y asegura súper enojado en el clip que publicó "Teleshow": "Miren lo preso que estoy, esto (señalando las cintas) es de una torta que se hizo acá en casa. ¿Preso? preso las pelotas". Sin dudas, es el comienzo de un nuevo escándalo en la familia Maradona.

