Luego de tres años en pareja y tras superar algunas idas y vueltas, Laurita Fernández confirmó su separación con Nicolás Cabré a través de sus redes sociales.

La bailarina se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores y sorprendió al contar que con el actor están separados desde hace más de un mes. "¿Seguís con Nico?", fue la pregunta de un usuario en las historias de Instagram y ella contó sin vueltas: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos".

Pero la futura conductora de "El Club de las divorciadas" luego contó más detalles acerca de los motivos que llevaron a la ruptura. Ángel de Brito habló con Laurita y en "Los Ángeles de la Mañana" contó que le dijo "que no quería hacer una tapa de revista diciendo 'Me separé' y por eso, lo adelantó antes a los fans por las redes".

"Yo le dije que esas tapas iban a estar pero lo que me dijo fue que no quería que la promoción del programa se mezclara con su vida privada", aclaró el conductor. En cuanto a las razones de la separación, la ex presentadora del "Cantando 2020" aseguró: "Veníamos con muchas diferencias pero terminamos bien. Sentimos que lo mejor era tomar caminos diferentes".

Y se sinceró con su colega: "Estuve muy triste cuando nos separamos. Pero ahora estoy bien, y puedo hablar". Por otro lado allegados a la joven revelaron que ella no soportaba "los celos y reclamos" del actor.

Según fuentes consultadas por Paparazzi, Laurita "se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien describen como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas".

Además los roces de la convivencia habrían ayudado al desenlace de la relación ya que la joven es "desordenada y poco rigurosa con la limpieza", contraria a Cabré que es una personas más estructurada del orden dentro del hogar.