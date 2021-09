"Estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya… ¡Estoy harta! ¡Repodrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer desde hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?", exclamó entre gritos y llanto Rocío Marengo frente a las cámaras de " ShowMatch: La Academia" para expresar su dolor ante su relación con Eduardo Fort.

Tras sus inesperada catarsis y fuertes declaraciones, se reveló el motivo por el cual la mediática de 41 años explotó contra su pareja. Según manifestó "Pampito" en "Mañanísima", su angustia se debe a su deseo de ser madre.

Rocío Marengo y Eduardo Fort están en pareja hace ocho años.

"Esto lo cuento porque ella lo contó públicamente, en su momento, pero otra de las cosas por las que Marengo está dolida es porque le gustaría ser mamá", indicó el panelista.

.

"Ayer en un momento dijo 'yo Ya tengo tantos años, apuesto a esta pareja'", sostuvo. Y cerró convencido: "Esta explosión no fue de una noche para la otra, es de algo que Marengo viene acarreando hace años".