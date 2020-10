En "Masterchef Celebrity" llegó el turno del segundo grupo para cocinar, dado que por el protocolo de distanciamiento los 16 participantes no pueden permanecer en el estudio al mismo tiempo. Y entre los que debutaron la noche del martes estuvo Vicky Xipolitakis, que hizo una gran entrada y dejó shockeados a todos con su cambio de vestuario.

Xipolitakis ingresó al estudio con un fastuoso vestido strapless con un tul azul como falda que llegaba hasta el piso que llamó la atención porque nadie entendía cómo iba a cocinar de esa manera. “Los veo y digo: ‘¿Dondé vamos a bailar?’”, le comentó el conductor Santiago del Moro.

Ante la exclamación de que parecía su fiesta de 15 y la risa de sus compañeros, le dijo que era "Frozen", en alusión a la princesa de Disney.

“Para mí este show no merece otra cosa que un vestidazo, algo de gala importante”, respondió Vicky. Luego, adelantó que no trabajaría con ese atuendo: "Para cocinar me voy a poner ropa de trabajo”, indicó. “¿Y dónde te pensás cambiar?”, indagó el animador, dejando la incertidumbre de todos en el aire.

Cuando el jurado les dio a todos los participantes la caja para que guarden sus joyas y los zapatos de trabajo, les aclaró que debían estar cómodos y dispuestos a ensuciarse. Por eso, tras sacarse los tacos, Vicky se puso rápidamente un buzo sobre el corset y de un movimiento se desprendió de la falda dejando al descubierto un pantalón deportivo de mismo color que escondía por debajo.

“La idea del cambio de look fue porque después tenía que trabajar. Con el vestido no estoy muy cómoda, porque el corset se cae, con los tules me engancho y me caigo. ¡Más yo que soy medio bruta! Así que me arranqué el vestido y, abajo, estaba el jogging”, explicó Vicky.

Al verla, todos comenzaron a aplaudir y reír por la increible ocurrencia. “¡A trabajar, manos a la masa!”, expresó como grito de guerra, ya preparada para cocinar.

La Griega tuvo algunos problemas a la hora de hacer su plato, aunque siempre con carisma hizo de las suyas: le mandó un frasco de miel a Patricia Sosa haciéndolo rodar por el suelo, hizo enojar a Germán Martitegui y luego le pidió ayuda para que degustara su plato, y hasta 20 minutos antes y en su tiempo libre quiso hacer un postre aunque no se lo habían pedido.

Para cerrar, llamó a su plato “Vicky amor”, le preguntó a Donato De Santis si no le sedujo la panza y dijo en dos ocasiones "Soy Vicky", como una presentación de su adorable singularidad, de la que seguramente el público disfrutará en los programas venideros.

