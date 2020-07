"Estuve ausente una semana, me pasaron cosas muy tristes que muchos estarán al tanto. Yo no voy a decir que murió, sino que Marcos se hizo invisible", dijo a la cámara Marcela Tinayre sobre el fallecimiento de su ex marido Marcos Gastaldi.

Tras una semana del fallecimiento del ex banquero manifestó: "Marcos fue mi compañero de vida durante 20 años. Tuvimos un hijo en común, Rocco, que tiene 18 años. Fue un hombre al que amé profundamente. Él nos amó profundamente a nosotros. Nosotros somos una familia ensamblada. Marcos fue un padre excepcional y cariñoso".

Marcela Tinayre le dedicó unas sentidas palabras en las redes antes de su muerte.

"Tuvo muchos desafíos en su vida: en el matrimonio, en lo profesional y en todo. Pero cuando llegó el desafío en la salud fue el más injusto. Muchos saben que tuvo una enfermedad muy cruel, un Parkinson puro que después derivó en cuerpos de Lewy, una enfermedad muy desconocida que no tiene cura", reveló la hija de Mirtha Legrand.

Al aire de "Las Rubias" continuó: "Todos nosotros tratamos de darle, junto a sus hijos, la mejor calidad de vida posible, pero no podíamos ir contra esto y nos venció. Los que quedamos sufrimos muchísimo porque pueden ir pocos al cementerio. Si hay algo que Marcos nos enseñó en esta familia ensamblada es estar reunidos, era una buenísima persona. Siempre ayudó a todo el mundo, inclusive hasta a sus enemigos".

.

Según Tinayre, Gastaldi "fue un hombre honesto que muchos lo juzgaron, tan honesto que muchas veces pagó por los errores de los otros". Y agregó: "Yo rescato lo feliz que fui con Marcos con todas las vicisitudes que puede tener una pareja, pero fuimos pasando todo eso porque el amor fue más fuerte siempre".

Luego, agradeció el apoyo incondicional de sus amigos y realizó una mención al año que está viviendo. "La verdad, que este 2020 me metió dentro de una licuadora y me sacude para ver hasta dónde llego. El tiempo me va ayudar a darme cuenta", finalizó.