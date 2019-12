"Bueno, señoras y señores: a mis queridos compañeros, a toda la producción de Kuarzo, a todo el canal, a todos los camarógrafos, técnicos, sonidistas... Solamente palabras de agradecimiento para esta apuesta gigantesca y demencial de Liliana Parodi, a partir de una idea que yo le llevé sobre un infomagazine", comenzó a decir este viernes a la mañana Mariano Iúdica para despedirse de la conducción de "Involucrados".

Después de casi dos años del inicio del ciclo televisivo, el presentador decidió retirarse para liderar solamente "Polémica en el Bar". "Una idea muy arriesgada al cruzar el horario de los noticieros con un programa como este, una idea revolucionaria y moderna que funciono maravillosamente bien. Para mí es muy movilizador hacer dos programas cruzados por la actualidad todos los días. Eso es muy difícil físicamente, emocionalmente y repercute en mi casa, por eso creo que es la mejor decisión. Creo que cuidar el prime time con Polémica en el bar es lo mejor", continuó.

"Es un honor y un orgullo para mí haber hecho otro programa distinto en la TV argentina. Solo tengo palabras de agradecimiento para Daniel Vila, que me tiene confianza ciega, y para toda la cúpula del canal. Involucrados es un éxito rotundo de rating, comercial, con notas viralizadas desde el día uno hasta hoy. Siento y, siempre lo dije al aire, que tengo una Ferrari adelante y detrás de cámara. Amo trabajar con profesionales de la TV, no hay gente improvisada en este canal, todos tienen años de trabajo. Es gente muy calificada", dijo emocionado.

Además expresó que pasó de ser "asistente de asistente" hasta ser "cabeza de compañía". "Me gusta trabajar en equipo. Apoyarlos, exaltarlos porque ellos son los que me apoyan también a mí, esto funciona así. Trabajar en equipo y con personal calificado, a eso se debe el éxito. Este programa ha marcado un antes y un después en mi carrera televisiva. Ha cambiado la forma en que el televidente me vio para siempre",

Luego tomó la palabra Débora Plager, quien anunció: "Es un placer haber trabajado con vos, un honor. Sos un gran motivador, un compañero muy generoso. A mí me alegraste cada mañana que compartimos juntos", destacó. Y mirando a cámara, le contó a toda la audiencia: "Trabajar con él es una motivación permanente, una inyección de energía todos los días. Sos muy generoso con todos los que trabajamos con vos".

"Les deseo todo lo mejor (...). Creo que no nos vamos a olvidar nunca de estas mañanas de Involucrados. Hemos dejado una huella en la manera de hacer tele en las mañanas", cerró.