Este domingo en una nueva gala de eliminación de " MasterChef Celebrity", se produjo un tenso cruce entre Fede Bal y Rocío Marengo. Fue el participante del reality de cocina quien disparó contra su compañera y causó la sorpresa de todos los presentes.

El hecho ocurrió cuando presentaron el primer desafío del concurso y Santiago del Moro notó inquietud ante la actitud del hijo de Carmen Barbieri, quien estaba en horizontal a la mediática.

"Fede, ¿querés decir algo?", le consultó el conductor. Al respecto, el concursante respondió: "Sí, tengo una pregunta. ¿Estas cajas van a ser una discusión entre isla e isla? Porque si es así no quiero estar acá".

"Te lo digo así, me gustaría cambiar porque con Rocío no quiero discutir en este programa", arremetió Bal.

Tras sus dichos, que causaron el asombro de Marengo, del Moro manifestó serio: "Les voy a decir algo, sea con Rocío o con el que sea, esta noche van a aprender a ponerse de acuerdo. Algo que tanto nos cuesta a todos los seres humanos".

.

Esta no es la primera vez que Federico mantiene un conflicto con Rocíó. Durante la semana fue la mediática quien apuntó contra su adversario. Al respecto advirtió: "Me faltó traer otra cara porque acá me parece que hay favoritismos. Sí, porque la verdad que si Leti viene sin ganas o Fede viene sin ganas, la verdad que a mi no me importa. Pero si a la hora de venir van a ser 'pobrecitos', porque están bajoneados y les miran con el ojo amplio y a mi son tan puntillosos, cuesta mucho".