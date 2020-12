La guerra por la herencia de Maradona recién comienza. Los conflictos por venir no solo se deben a la cantidad de hijos que tiene, y a quienes les correspondería parte de la fortuna del astro, sino porque quien más informado está al respecto es Matías Morla, abogado de Diego en sus últimos años, que siempre tuvo pésima relación con Dalma y Gianinna. El viernes, se dio a conocer una conversación que mantuvo el letrado con una de ellas.

Desde el fallecimiento del "Diez" todos sabían la tormenta que se asomaba. El futbolista, entre su fortuna, sus hijos y un entorno polémico, generó en la última década grandes problemas internos.

Y con la noticia de que se abrieron demandas por la herencia en doz juzgados, muchos comenzaron a mover fichas para defenderse o contraatacar.

Según fuentes judiciales, la primera demanda se presentó en los tribunales porteños, en el juzgado Civil N°44 por Jana. La segunda presentación fue en el juzgado Civil N°15 de San Isidro, donde habrían ido los representantes legales de Dalma y Claudia Villafañe.

En ese contexto, todos quieren saber qué pasará y por desgracia para muchos, quien sabe más del tema es Matías. Al parecer, Gianinna lo contactó recientemente, a pesar de su mala relación, para hacerle una consulta que no trascendió.

Lo que sí se hizo público fue su respuesta, que llegó a las manos de Jorge Rial. En Intrusos pusieron al aire el terrible audio que le envió para contestarle a Gianinna.

"Los que van a determinar quienes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo, es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá", comienza diciendo el abogado con un tono serio y despectivo.

Luego continúa: "Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la justicia no determine quiénes son tus hermano y quiénes son los heredederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré".

Morla finaliza el contacto con una advertencia que puede leerse de varias maneras y el panel de Intrusos mencionó rencor y venganza en sus intenciones: "Por otro lado, nunca me voy poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, de tu papá".

Escuchá el audio de Matías Morla