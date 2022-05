Como todos los fines de semana, " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD dejó a todos sus espectadores sin palabras al contar que su panelista, Estela Muñoz, ex pareja de Luis Ventura, vivió un terrible accidente doméstico por el que casi pierde la vida.

La panelista sorprendió a todos en el estudio al narrar lo que atravesó en su hogar: "Hace unos días, yo estaba en mi cuarto cuando encendí un velador que tengo en la pared, y el respaldo alto de mi cama da justo sobre una de las lámparas, que calentó el cuero, y se empezó a quemar".

.

"El humo que largaba me adormeció. Me quedé dormida. Algo del destino, que yo siento que fue mi madre que siempre está en mi casa y me bendice todos los días, hizo que me despierte con un gran dolor de cabeza y el humo que había en la habitación. No sabía de dónde salía. Cuando me giro veo que sale un humo del respaldo, que hizo que me de somnolencia. Si me dormía seguía para el otro lado. No había fuego pero sí salían chispas porque se iba incendiando el relleno", detalló sorprendida.

Y cerró al asegurar que su mamá fue su guardiana desde "el más allá": "Me salvé de milagro. Estaba paralizada y no podía reaccionar. Cuando me di cuenta fue al baño, agarré una toalla con agua y lo cubrí. Pero la toalla se recalentaba constantemente. No estaban mis hijos, estaba yo sola. No quería avisarles a mis hijos para que no se asustaran. Como pude, saqué el respaldo y lo saqué al piso de abajo de mi casa. Yo creí que me caía desmayada en la escalera. Le pedí a mi madre que me salvara".

