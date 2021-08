Luego del gran triunfo de Brian Parkinson en "PasaPalabra", siguió la competencia con nuevos participantes en la búsqueda del rosco. Pero una de las competidoras protagonizó un tenso cruce con Iván de Pineda y Teresa Calandra en medio del programa.

Caracterizado como un ciclo de juegos para toda la familia, no es habitual que en "PasaPalabra" se den momentos incómodos entre las figuras. La mayor tensión del programa se vive en el momento en que cada competidor se enfrenta al abecedario para poder completar la ronda de definiciones.

.

Sin embargo esta semana se vivió un programa muy especial que logró hasta incomodar al conductor y a la ex modelo que estaba como figura invitada al ciclo de entretenimientos. Todo empezó cuando la concursante Elizabeth no quedó conforme con la cantidad de respuestas correctos que acertó en una de las pruebas.

"Cuatro respuestas correctas, ¿bien?", quiso saber de Pineda luego de la ronda de "El ahorcado" y la capitana del equipo respondió: "Si", pero su gesto demostró una molestia. "Pará, pará, pará. Eli, bien cuatro respuestas correctas", motivó el presentador.

La polémica participante de "PasaPalabra"

Y la participante contestó filosa: "¿Pero yo tengo que ser fiel a mi misma o conformarte a vos?". "Si me tuvieras que conformar un pelín...", continuó Iván. Y la respuesta de Elizabeth fue: "Te digo que está bien. Pero dentro de mi ser sé que no está bien". "No te enojes conmigo por lo que digo...", le pidió el conductor. Y la mujer garantizó: "No, siempre es conmigo nunca con los demás".

Mientras que el cruce con Teresa se dio un par de minutos después cuando el equipo debía elegir una categoría de juego entre "ferretería" o "confitería". Rápida, la ex modelo propuso la primera opción, y la capitana cedió. "Es todo discutido esto", aseguró Iván para quintar tensión al asunto.

La participante se cruzó con Teresa Calandra

"Si, está bien. Ya le dije igual", apuntó Elizabeth mientras Teresa quería explicarle el motivo de su elección. Ajena al enfrentamiento y sorprendida por la actitud de la mujer, Rocío Igarzábal, también integrante del equipo, opinó: "¡Son muy competitivas!". Y Teresa confesó: "Me pone mucha presión Elizabeth". "Yo no dije nada", cerró la participante.