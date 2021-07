Graciela Alfano conmovió a todos después de revelar el terrible momento que vivió tras su separación de Matías Alé, ya que debió recurrir a los antidepresivos y recién diez años después logró superar la angustia que sintió. Tras apuntar contra Matías y Silvina Escudero, quien fue novia del actor tras su separación de la diva, las dos mujeres se encontraron en "Los Mammones".

La ex vedette reveló el duro momento que vivió al separarse de Alé, ya que creyó que iba a ser su pareja para toda la vida. “Lo que yo sufrí cuando me separé de Matías Alé fue horrendo. Yo tengo amigos que me ayudaron mucho y que estaban conmigo. El pibe que vos pensabas que iba a ser para toda la vida resultó ser solo un momento que fue largo, pero que se termina”, expresó con lágrimas en los ojos en "Flor de Equipo".

Tras ello, Alé comentó que no estaba al tanto de su depresión y pensaba que lo había podido superar con "alegría". Ante las sorprendentes declaraciones, Alfano visitó "Nosotros a la Mañana" y le dedicó un enfurecido mensaje a su ex pareja, además de arremeter contra Silvina: "Lo que más me afectó fue todo lo que pasó después, a los pocos meses en el Bailando. Fue muy tremendo, yo venía de una separación después de una relación muy fuerte. Silvina y Matías se regodearon... se burlaron de mi", indicó Grace.

Luego de todo ese gran conflicto, Alfano y Escudero se vieron cara a cara en "Los Mammones", cuando la rubia fue como invitada al ciclo en el que trabaja la bailarina.

Al inicio del programa, Jey Mammón le preguntó a todos si estaban emocionados y directamente a Escudero le dijo: "No sé como estarás vos...". La hermana de Vanina dijo que estaba perfecta, quitándose peso.

Tras separarse de Alfano, Alé tuvo un largo noviazgo con Escudero.

Graciela fue agasajada, y durante la entrevista se vivió mucha tensión a través de la pantalla, aunque Silvina casi no participó de la nota y casi no cruzaron miradas.

La panelista apenas se animó a hacer una acotación y una pregunta durante la charla, pero la entrevistada contestó muy seca.

Pero sobre el final del programa, Jey decidió sacar los trapitos al sol. "Si me hago el pel..., me van a decir ¿qué le pasa a Jey Mammón? Estamos con Silvina y estamos con Graciela...", comenzó anticipando una posible tormenta y sabiendo que el programa estaba en la mira de la farándula.

"¿Está todo bien entre ustedes dos?", indagó el animador.

Y la respuesta fue contundente: "Siempre, estoy muy bien y quiero aclarar que yo con Silvina no tengo absolutamente nada, el problema que tenía era con mi ex pareja. Tengo que aclara que hoy no me pasa nada, agradezco los mensajes de amor y de fuerza, esto lo tengo que decir".

"Lo que quise aclarar en su momento es que me hice la banana. La diva banana. ¿Viste cuando estás muerto por dentro pero decís soy la mejor de todas'? En ese momento yo sufría realmente mucho", prosiguió.

y luego contó el motivo por el que hizo su gran declaración tras tanto tiempo: "Me pareció que abrirme y contarle al público la verdad de lo que pasaba. La separación fue un esperpento, y fue un esperpento el programa donde estuve después, donde ocasionalmente estaba Silvina, era un apéndice".

Luego, Escudero, un poco más aliviada, complementó: "Me quedo con las palabras de Graciela cuando fue a 'La cocina del show' y me pidió disculpas porque yo la pasé muy mal en esos momentos. Caducó, pasaron 15 años. Yo no tenia nada que ver, era un tema de ellos. Cuando conocí a esta persona (Alé) ya había salido con un montón de mujeres".

En ese momento, Grace se extendió sobre ese pedido de disculpas: "Cuando hablé con ella en ese programa, el dolor lo tenía con él. Con ella, me jodió que me trataran de vieja de mier... El tiempo pasa, y además no me pasa hoy. Pasó algo que me dolió mucho y ya está".

¡Nos dimos un piquito, Graciela!, recordó luego Silvina, y a lo que la conductora acotó: "Eso es espectacular".

Mirá el momento tenso que vivieron Graciela Alfano y Silvina Escudero en "Los Mammones"

