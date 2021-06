Luego de varios rumores de renuncia, finalmente Charlotte Caniggia volvió a la pista de " La Academia" para imitar a Amy Winehouse.

La hermana de Alex se había ido muy molesta con el jurado del reality de "Showmatch" la semana pasada y realizó duras declaraciones en su contra. "La verdad es que el jurado del Bailando me cae pésimo. Saber que voy allí, bailo, le pongo la mejor onda... siempre me están denigrando y maltratando como persona", escribió en Instagram la hija de Mariana Nannis y los calificó como "mierdas".

El lunes, Charlotte volvió a cruzarse cara a cara con el jurado y tuvo que hacerse cargo de sus dichos. En su devolución, Pampita no dejó pasar el tema y protagonizó un tenso cruce con la participante, con quien ya había tenido problemas cuando fue brevemente panelista de su programa "Pampita Online".

"Siempre es mejor decir todo de una, sacarlo de adentro y hablar en persona, no decir cosas tanto tiempo después. Me la re banco si me lo decís en la cara, no tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter", disparó la modelo.

Y arremetió: "Esto no es un jardín de infantes donde tenemos que destacar qué cosas bien hizo, esto es un súper show de la televisión. Yo siento que no tratamos mal a nadie".

Sin embargo, Charlotte insistió en que la habían tratado mal en la devolución anterior: "Vos miralo y vas a ver que tratás mal a la gente".

"No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada", le dijo furiosa Pampita.

Y antes de dar su puntaje secreto concluyó: "Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier… Por decir que no me gusta tu baile no soy una irrespetuosa. Tomá, mi amor, por lo educada que sos".

¡Mirá el tenso cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia!