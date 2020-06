En medio de rumores sobre un romance entre Carina Zampini y Christian Petersen, el chef reveló que está de novio con Sofía Zelaschi, una ex participante de "El gran premio de la cocina", 26 años menor que él.

Sin embargo durante el reality, el coqueteo constante entre la conductora y el jurado enciende las pantallas y las especulaciones sobre algo más entre ellos que solo la relación laboral.

.

El chef conoció a su joven novia de 25 años en la primera temporada del programa de cocina, pero ella no logró ganar la final. "Seis meses después le di trabajo. Siempre me gustó cómo cocinaba, me pareció una de las mejores participantes. Un año después la contraté, me encanta ella. La contraté para trabajar conmigo en un proyecto y ahora estamos de novios", detalló el referente culinario de 51 años.

Sobre su relación con Zampini confesó días atrás: "Con Carina nos divertimos. Y parte del juego es decirnos cosas lindas y chichonear un poco entre nosotros. Al principio me costaba... Nunca sabés si te está hablando en serio o no. A veces ella me miraba a los ojos y me decía cosas y yo pensaba: '¿Qué está pasando?’”.

Carina Zampini y Christian Petersen, muy cómplices.

Este domingo como invitado de "Almorzando con Mirtha Legrand", contó cómo se desarrolla su noviazgo con Sofía: "A mi novia la conocí en el programa, es una persona muy fácil para convivir". Y para derribar cualquier prejuicio sobre su diferencia de edad, Petersen manifestó: "El amor siempre es lindo".

"La cocina tiene algo muy lindo que es el compartir", aseguró respecto al área que apasiona a ambos. Pero además confesó una increíble capacidad en la que se destaca la joven. "Mi novia es la reina del arroz, lo hace mejor que yo", reconoció ante la escucha de Juana Viale.

Pero remarcó el gran talento que tiene su compañera del programa y valoró: "trabajar con actrices geniales como Carina es excelente y muy divertido".