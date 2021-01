Luego del escándalo que provocó su renuncia a la obra "Mentiras Inteligentes", Cinthia Fernández explicó los motivos y reveló que decidió volver al espectáculo que realizará en Mar del Plata con Fede Bal, Arnaldo André y Marta González.

Sin embargo, la panelista no tiene paz ya que este jueves se llevó un gran susto cuando recibió un llamado en medio de "Los Ángeles de la Mañana", donde se desempeña como panelista, y se enteró que una de sus hijas estaba angustiada.

El desesperado llamado fue de su madre, notificándola de la angustia que sintió Charis, una de sus gemelas de 7 años, al despertarse, bajar del cuarto en busca de la señora que las cuida y no encontrar a nadie. "¿Qué pasa con tu hija que estás tan asustada?", le consultó el conductor.

A lo que la bailarina contestó preocupada: "Ay, no saben la desesperación que me dio recién. Me llama mi mamá y me dice 'está Charis llorando'. Yo dormí abrazada con ella, pero se levantó dormida, viste cuando no sabés dónde estás, bajó y no la encontró a Carmen (la señora que las cuida), porque estaba cambiándole el agua a los perros del otro lado de la casa".

"Y Charis dice 'no quería salir así vestida y no la encontré'. Entonces la llamó a mi mamá. Yo pensé que estaba sola en la casa", continuó. Luego Cinthia se mostró más tranquila al saber que la niñera estaba con ellas y que la pequeña pudo calmarse tras el confuso episodio.

