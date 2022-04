La muerte de Gustavo Martínez, el guardián legal de Marta y Felipe Fort, en febrero 2022 conmocionó a mucha gente del mundo de la farándula ya que quedó en evidencia el sufrimiento, la depresión y el mal momento económico que estaba atravesando la ex pareja del fallecido empresario, Ricardo Fort, y parece que nadie notó a tiempo.

Si bien Martínez era una persona muy reservada mediáticamente, ya que no solía hablar con periodistas o ante las cámaras, Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live, logró establecer un vínculo cordial, motivo por el que intercambiaban mensajes en la diaria.

El periodista hizo pública una conversación que mantuvo con el exprofesor de gimnasia meses antes de su fallecimiento en el que se notó el triste estado de ánimo que tenía.

Gustavo Martínez, el tutor de Marta y Felipe Fort, cambió tras la muerte de Ricardo Fort.

Después de pedirle disculpas por no haberse presentado en una nota, Martínez explicó sus razones: “Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort poque soy tutor de sus hijos pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo”.

.

En el programa de Luis Ventura, "Secretos Verdaderos", el periodista agregó: “Gustavo era una persona muy particular. No hablaba públicamente. Por ahí te decía vamos a hacer la nota a tal día y a tal hora y después no te atendía el teléfono”.

Entonces, el presidente de APTRA reflexionó sobre las actitudes del fallecido guardián legal: “Estamos en presencia de una persona que tuvo dos muertes. Cuando muere Ricardo Fort, Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo”.

¡Mirá el triste mensaje de Gustavo Martínez antes de su muerte!