En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, Joaco López, conocido streamer e influencer, se confesó por primera vez con Gastón Pauls sobre las adicciones que atravesó y relató un suceso por el que casi pierde la vida.

El joven comenzó a consumir cocaína a los 15 años, cuando nuevas amistades le ofrecieron. "No sabría decir cuando tomó por completo el control la cocaína sobre mí", reveló.

Sobre su primera vez, recordó: "En la casa de un amigo antes de salir a bailar. Sentí miedo, era una sensación que no sentí nunca. Hablaba mucho, fumaba un cigarrillo atrás de otro. Me sentía amistoso, con ganas de hacer cosas".

Aunque en ese momento no fue un problema real porque no manejaba dinero, según cuenta Joaco, todo se complicó cuando empezó a trabajar.

"Tengo claro a los 17, 18 años, en 2015, fue el año más trágico. Nunca tuve problemas en el colegio, me llevaba materias por vago. Y en 2015 me llevé todas las materias, me quedé libre. Me di cuenta que ese año ya manejaba mi humor. Si llegaba el fin de semana y no tenía droga, me ponía de mal humor. En un momento no salíamos y nos quedábamos en casa, toda la noche escabiando y jugando al truco. No sabía ni qué hora era", contó sobre sus tiempos más difíciles.

También narró un episodio que recuerda con tristeza: "Eran las 12 del mediodía, estaba tapado en la cama agarrándome la cabeza diciendo que no podía bajar y en cuatro horas tenía que ir a mi fiesta de egresados y no quería ir. Ese día fue el primer pozo anímico. Mi vieja se sintió defraudada por mi viejo que fue adicto mucho tiempo y alcohólico. En ese momento sentí que era más de lo mismo. Mi vieja nunca iba a dejar de sentirse decepcionada de la gente que tenía al lado".

Justo en ese período, López pasó otro momento muy delicado. A su amigo y a él le habían ofrecido vender cocaína. "Yo no acepté pero mi amigo sí. Nunca vendimos nada, nos borramos. El chabón nos empezó a buscar. Un día antes de mi fiesta de egresados, empezamos a tomar de lo que teníamos para vender y nos tomamos diez gramos o algo así", relató.

"Cuando nos vinieron a buscar por la droga que no vendimos, a los cinco días de la fiesta, en un bar de Lanus veo a tres pibes con mochila. Eran un vecino de 13 años, con el que nos ofreció la droga y el tranza. Me agarran en la puerta de mi casa y me preguntaron donde estaba mi amigo", continuó.

Muy nervioso, reveló que casi lo matan: "Me llevan a la casa de mi amigo, le preguntan por él y no lo podían encontrar. Me llevan a mi casa y uno le dice a otro 'dale un tiro'. Sacó un arma de la mochila y me paralicé. Ahí dije 'se termina mi vida acá'".

"Por suerte, no sé por qué, el que tenía el arma era el más rescatado de los tres. Me dijo que era un buen pibe pero le tuve que decir donde estaba mi amigo para que no me lastimara", prosiguió.

La historia tuvo un final, no feliz, pero con alivio: "Me dijeron que iban a pasar por los 3 mil pesos, sino iban a lastimarme a mí y a mi familia. Le contamos al papá de mi amigo, a otros amigos y juntamos la plata, me vinieron a buscar y entregué la plata. Ahí se terminó el problema".

Para finalizar, describió qué es la cocaína para él: "Es de lo peor junto con la pasta base que hay en el mundo. No estuve cerca de la pasta base. Muy poca gente puede tomarlo como se fuma un porro cada tanto. Nadie puede controlar la cocaína".

Y expresó que tuvo un gran cambio en su vida. "Desde que estuve en 'Caja negra' (programa de entrevistas de Youtube) me propuse dejar un mensaje. No solo soy el que hace chistes con Pimpeano, sino alguien que se superó. Tuve un poco de suerte al cruzarme con las redes. Pero tuve enfoque, dije que no quería para mi vida, quería vivir la vida tranquilo y disfrutarla hasta el día que me vaya".

Mirá las declaraciones de Joaco López sobre su adicción a la cocaína en "Seres Libres"