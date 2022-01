Tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de " Intrusos", quienes iniciaron una nueva etapa con el programa "Socios del Espectáculo" en El Trece, Florencia de la V se hizo con la conducción del histórico ciclo de América TV acompañada por reconocidos periodistas y mediáticas como Marcela Tauro, Maite Peñoñori, Virginia Gallardo, Tartu y... ¡Luis Ventura!

Si bien se había rumoreado que el panelista podía llegar a volver al programa de espectáculos, el cual vio nacer junto a Jorge Rial y debió abandonar por su pelea con el conductor, el reconocido periodista regresó a " Intrusos" 2022 de la mano de Florencia de la V.

Luis Ventura regresó a " Intrusos" con una nueva conductora y panel renovado.

Su vuelta al ciclo de la tarde se dio por la ausencia de Marcela Tauro y fue la conductora quien explicó las condiciones: "¿Dónde está la Tauro? Con lo que costó que vuelva... A Marcela la vacunaron con la tercera dosis de la vacuna y le dio fiebre, entonces no pudo venir. La producción me avisa y me pongo a pensar ´¿Qué hacemos?´. ´ Intrusos 2022´ y no podemos sentar a cualquiera".

.

"Tiene que venir alguien experimentado, alguien que conozca la mesa, que sea un excelente panelista y periodista, y que cuide la marca. Además es muy difícil reemplazar a Marcela Tauro, que sabe todo. Entonces pensé Luis Ventura, que siempre está circulando por el canal en sus pantalones de jogging. Le encargo a mi producción encontrar a Luis Ventura...", expresó la actriz en su segundo programa como conductora.

Entonces, las cámaras apuntaron hacia la puerta del canal y Ventura ingresó en el plano para que el equipo de producción le acomodara el micrófono: "Hola, Hola. ¡Qué raro! Me estaba hisopando y de la nada me avisaron que tenía que ir. Hace 8 años que no estoy en el programa".

Y cerró: "Siento mucha emoción, es como volver a la casita de los viejos. Ese sillón lo ocupó Lanata, Fantino, Sofovich, Moria, Iudica, Polino, Pallares y Lussich...".

¡Mirá todo sobre el regreso de Luis Ventura a " Intrusos"!