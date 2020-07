El jueves por la tarde, Oriana Sabatini sorprendió a millones de usuarios de las redes con un alentador y profundo mensaje sobre los estereotipos de belleza. La cantante se grabó mientras lucía una bikini blanca y se mostró al natural para también hablar sobre los trastornos alimenticios que tuvo durante diez años.

"Después de diez años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima", se sinceró la hija de Catherine Fulop.

Las palabras de la novia de Paulo Dybala causaron una grata sorpresa en los fanáticos de ella y en los integrantes de la farándula argentina. Así fue el caso de Nicole Neumann quien al leer el mensaje de Oriana manifestó en " Nosotros a la Mañana": "Me encanta este mensaje de que se puede ser bellísima como es Oriana sin la perfección de tener la cola trabajada hasta acá arriba (se señala la nuca), tener la patita flaca y las lolas así (grandes)".

"Ella es una de las mujeres más bellas de la Argentina. ¿Quién instala lo de la perfección? ¿Por qué eso es la perfección? Ella es perfecta", finalizó la modelo.