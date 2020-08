Cuando trascendió que su empleada doméstica tenía coronavirus, Nicole Neumann acusó a Fabián Cubero y Mica Viciconte de dar a conocer la noticia. "El padre y la novia, ¡¿quién va a ser?! Nefastossssss. Ganan ser 'noticia', lo único que les importa a estos dos", le dijo la modelo a su niñera en un chat que luego compartió en sus redes sociales.

Con los días, se dio a conocer que la top model contrajo el virus que atemoriza al mundo y se generó una tensa interna con el padre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Por ese motivo, Sandra Borghi, compañera de la panelista en " Nosotros a la Mañana", brindó detalles del conflicto para preservar la imagen de la rubia.

"Nicole decide contar eso y muestra los chats porque alguien la llamó y le dijo 'che, acaban de llamar fulanita y menganito para contar que tu empleada tiene Covid'. Por eso ella sale a decirlo abiertamente", arrancó la periodista.

.

"Hasta acá Nicole, como toda madre, trata de proteger la imagen del padre, y hasta acá Nicole como toda madre, trata de preservar la integridad mental, física, psícológica, de sus hijas", continuó la presentadora de noticias de TN.

Y agregó firme: "Por eso es que cuando ella se entera que es positiva, lo llama al padre y le dice 'las nenas no pueden salir de acá, pero te abro las puertas de mi casa para que entres y te quedes en la habitación de las nenas todo el tiempo que quieras. Yo me aíslo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas'”.

La periodista defendió a su colega de los maltratos de Fabián Cubero.

"Lo quiero contar porque yo estoy separada, y no puedo creer las cosas que escucho. Uno hasta que no se mete en la historia de la gente no lo puede creer. La verdad es que cuando la conocí a Nicole le dije, son dos años de pelea y después se pasa. Pero esta es la historia de nunca acabar", expresó Borghi preocupada.

Por último, Sandra mostró su indignación con el comentario que lanzó el ex futbolista de Vélez: "Ella le dijo ‘yo te abro las puertas de mi casa y podés venir ver a tus hijas las veces que quieras’. Y la respuesta de él fue 'bue, no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas'. Entonces, empecemos a contar las cosas como son. No la defendemos porque sí, la defendemos porque la conocemos y tenemos pruebas de lo que estamos diciendo".