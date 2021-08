Lali Espósito es la jurado más querida de " La Voz Argentina" y una de las cualidades que sus fanáticos aman de ella es su sinceridad a la hora de dar sus devoluciones. El lunes por la noche, la cantante de 29 años se debió enfrentar a una dura decisión: eliminar a dos de los jóvenes aspirantes de su equipo para que el resto pasara a los cuartos de final.

El Team Lali en octavos de final estaba conformado por Margarita López, Nicolás Olmedo, Esperanza Careri, Azul Masjuan, Santiago Borda y Paula Chouhy. Después de una larga meditación, la ex intérprete de "Casi Ángeles" fue eligiendo y al final debió optar entre López, Careri y Masjuan: “Quien continúa en el team Lali es... Margarita. ¡No me puteen! Son increíbles".

“No te vamos a putear”, expresó entre risas Esperanza y Azul manifestó muy emocionada: “Yo me voy explotada, fue un año intenso de aprendizaje gracias a vos especialmente y a la producción, me voy emocionada”.

La participante mendocina que tuvo un fuerte cruce con Jéssica Aminucci agradeció al jurado: “Quiero agradecerle a todos, a Mau y Ricky por ser los primeros en elegirme, a Lali gracias por la oportunidad y es un sueño estar acá, pasar de ver el programa en mi casa a estar parada acá es una locura, no lo puedo creer”.