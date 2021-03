Desde hace un tiempo, Hernán Drago es relacionado con Celeste Muriega. Aunque ellos nieguen el supuesto romance, las miradas cómplices en "Bienvenidos a Bordo" hacen crecer las sospechas de affaire.

En "Nosotros a la Mañana" confirmaron el vínculo amoroso entre el modelo y la bailarina. "Ellos dicen que no, pero no se los voy a permitir. Yo me voy a atrever a confirmar lo que los protagonistas dicen que no. Pero estoy en condiciones de confirmarlo”, aseguró Karina Iavícoli.

Sin embargo, su compañera Sofía Macaggi aclaró: “Él todavía después de su separación sigue conviviendo con su exmujer (Bárbara Cudich). Comparten la casa familiar, más allá de haber finalizado el vínculo sentimental”.

En ese momento, sonaba en el estudio la canción "Tan enamorados" de Ricardo Montaner y Carlos Monti opinó: “Desde que nos enteramos de la separación de Hernán Drago… hoy Drago es el soltero más codiciado”. Y continuó: “Están todas, pero todas muertas por él y alguno que otro también”.

Acto seguido, El Pollo Álvarez lanzó un inesperado comentario que llamó la atención de sus compañeros: “Yo me separo y a Drago le entro. Olvidate. Esto es así”. Mientras sus compañeras estaban asombradas y se reían de la declaración del conductor, él agregó: "Yo te digo que Drago es lindo. Sabés que pasa, Drago es buena gente”.