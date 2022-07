" La Voz Argentina" sigue en la primera etapa televisada de la competencia, por lo que se viven muchos momentos tensos. Los participantes que pasan por el escenario buscan el boleto al reality de Telefe, algo que genera incertidumbre cuando interpretan las canciones. Lali Espósito sumó a un cantante a un equipo aunque le hizo una particular aclaración.

Uno de los primeros contendientes de la emisión del martes fue Luis Aberastain, quien buscó llamar la atención de los jurados con su versión de "Carta a un cuyano" de Raly Barrionuevo. Para sus nervios, solo giró Lali Espósito, quien esperó hasta el último segundo para presionar el botón.

.

A modo de bienvenida, la cantante le dio los motivos de su elección y su larga espera, ya que esperaba que primero lo hagan Soledad Pastorutti o Ricardo Montaner, de estilos más cercanos a él. Además, sorprendió con una particular frase: "Aunque no te guste, ya cagaste. Ya está, querido. Te retengo y no te suelto".

Lali Espósito le dio la bienvenida a un nuevo participante de " La Voz Argentina".

Como si fuera poco, Lali Espósito decidió regalarle sus lentes ya que no tenía su balde clásico lleno de objetos. La artista aprovechó para quejarse con la producción por la falta de sus pertenencias, aunque Luis Aberastain no tuvo ningún tipo de queja, en especial después de tener la chance de cantar un pedazo de un tema propio.