En el marco del enfrentamiento legal entre Barbie Vélez y Fede Bal, en el que la actriz denunció al actor por violencia de género, Nancy Pazos apoyó a la hija de Nazarena Vélez y por ende tuvo varios cruces con el mediática en las redes sociales. Incluso la periodista lo tildó de "perverso" en su momento.

Con el correr de los años y luego de que la Justicia confirmara el sobreseimiento de los dos en la causa por lesiones recíprocas y daños, la comunicadora reveló que cambió su postura sobre el hijo de Carmen Barbieri: “Me cambió la mirada y hasta pensé en llamarlo”.

Nancy Pazos cambió de opinión respecto Fede Bal.

Invitado en "Flor de Equipo", los dos se reencontraron y la panelista lanzó una fuerte declaración que sorprendió a todos en el piso de Telefe: “Vos Fede has cambiado, mi amor. Porque te he odiado. Te juro que te he odiado”.

.

En la mísma línea, Bal reconoció que existía mala onda: “Hemos tenido peleas, sí”. Por su parte, Pazos explicó la razón detrás de su cambio de opinión: “Pero no importa. Vos cambiaste un montón, a vos la tragedia y las cosas te han transformado”.