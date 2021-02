Luego de anunciar su salida de "Intrusos" para emprender un nuevo desafío laboral con "TV Nostra", Jorge Rial habló de todo en el ciclo de espectáculos e incluso reveló cómo se tomó el hecho de que su hija More debutara como actriz en Villa Carlos Paz.

En medio de sus vacaciones, el periodista viajó a Córdoba acompañado de su pareja, Romina Pereiro, su hija, Rocío, y las dos hijas de la nutricionista, Emma y Violeta, y aprovechó para ver en el escenario a la mamá de Francesco en la obra "La Mentirita".

More Rial en "La Mentirita".

Consultado por sus compañeros sobre el viaje a dicha provincia, el conductor aseguró que se tomaron todos los recaudos por la pandemia y aclaró convencido: "Fuimos a Córdoba en familia y nos manejábamos en grupo para cuidarnos".

.

"Es raro, es muy raro todo. Verla ahí... Ella la está pasando bien. Mi nieto la está pasando bárbaro. Está divino. Morena se queda a vivir ahí, no sé cuánto, es su lugar en el mundo. Entonces, ¿por qué no permitírselo? Además, cuando esto se estabilice un poco, hay aviones, iremos, vendrán. No hay problema. Pero me sorprende verla arriba del escenario. Es raro para mí, fue raro verla. Le agradezco a (Javier) Faroni", manifestó orgulloso por el gran paso que dio la mediática con su carrera.

La familia Rial visitó a More en Córdoba.

"No es fácil subirse al escenario, pero la tratan bárbaro. Tiene un buen elenco y la obra es divertida. Se deja ver", concluyó Rial muy feliz y agradecido por el presente laboral de su hija, con quien tuvo un 2020 muy agitado.