A cuatro meses de la impactante de Diego Maradona, "Intrusos" compartió algunas frases que el astro del fútbol manifestó sobre su familia antes de su fallecimiento.

Si bien Maradona no tuvo el mejor vínculo con Dalma y Gianinna, sus hijas mayores, ya que estuvieron rodeados de ls batallas mediáticas y judiciales, el Diez pudo construir una relación con Jana, su última hija reconocida, fruto de su romance con Valeria Sabalain.

Las hijas del Diez: Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Es por esto que en el marco de las entrevistas que tuvo para su libro, "The Maradona Opus", Diego confesó algunas de las cosas que le hubiesen gustado hacer con sus hijas de no ser por los problemas a los que se enfrentó: “Si hay algo de lo que me arrepiento en la vida es de no haber experimentado con mis hijas lo que debí experimentar con ellas por culpa de mi enfermedad”.

Sin embargo, Maradona aseguró que ya había podido arreglar las diferencias con sus familiares más cercanos: "Pero gracias al Señor ese momento ya ha llegado y hoy puedo disfrutar de mi tiempo con ellas”.