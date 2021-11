" MasterChef Celebrity 3" presenta grandes dificultades para la mayoría de participantes y el caso de Denise Dumas no es la excepción. La conductora no tuvo suerte en su primera preparación, por lo que pasó al jueves en su búsqueda por asegurar su lugar en la segunda semana de competencia.

La esposa de Campi participó de la prueba que indicaba libertad en la comida con algunos detalles en los ingredientes marcados por los tres jurados. Su elección fue un matambre de cerdo con criolla de mango y puré de arbejas con mantequilla de maní, algo que le generó ciertos problemas en el desarrollo.

.

"Mariné la carne y después le puse un poquito de todo y limón. Después estaba haciendo un curry que me quedó con olor a pata", comentó con naturalidad Denise ante la sorpresa de los jueces. Sin embargo, rápidamente buscó llevar tranquilidad mientras Germán Martitegui la evaluaba: "Esperá, no es el que están comiendo. Pará, lo tiré y lo volví a empezar".

Lo cierto es que Dumas no pudo complacer por completo a los jurados, en especial porque ella no estaba segura del resultado de su prueba. "Tengo toda la intención de convencerlos de algo de lo que yo no estoy convencida", explicó frente a las cámaras con sinceridad. A pesar de que advirtieron que era la primera semana, fue muy autocrítica con su comida.

"Necesito cambiar el departamento de marketing", comentó entre risas por la falta de decisión para explicar los sabores que consiguió. Si bien fue destacada como una de las tres mejores de la velada junto a Catherine Fulop y Mery del Cerro, no pudo evitar ir a la gala de eliminación del lunes.

