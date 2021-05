Desde su hogar en Uruguay, país donde se encuentra radicado desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, Carlos Perciavalle habló en un móvil para "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

El humorista contó cómo transita la situación sanitaria a sus 79 años e incluso opinó sobre la polémica en torno a los famosos que deciden vacunarse contra el Covid-19 en el país vecino como Susana Giménez o El Negro González Oro. "No es el momento de crear distancias, diferencias y antinomias. Argentina y Uruguay están en mi corazón", declaró convencido.

.

Por otro lado, se refirió a su relación con Antonio Gasalla. Si bien en 2019 generó polémica tras decir que el cáncer que tenía su colega era por "el karma que le tocó en la vida", ahora reveló que están "amiguisimos" e incluso se hablan una vez por semana.

Consultado por los escándalos que protagonizó Gasalla con la prensa, Perciavalle sostuvo: "Siempre estuvo malhumorado con los periodistas. No tiene buena relación con la prensa y no la quiere tener. Es un hombre muy tímido aunque no lo puedan creer".

"Si estábamos juntos yo no iba a hablar con la prensa, él siempre fue así. No le gustan los periodistas y no lo vamos a cambiar ahora que tiene más de 80 años", concluyó sincero.