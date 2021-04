Luego del duro momento que atravesaron Carmen Barbieri y Fede Bal, madre e hijo se reencontraron en el desafío de " MasterChef Celebrity 2" en el que la producción eligió ayudantes especiales para los participantes. Es por eso que el actor acompañó a la capocómica este martes.

Tras recibir la devolución del jurado, Bal se emocionó y le dedicó un emocinonante mensaje a su madre: "Me quiebro acá... es lo mejor que me pasó en la vida, es lo más lindo que tengo en mi vida. Me muero de amor por ella, es muy importante decirlo porque la vida son momentos.... es hacer un plato en la tele. Hacerlo en casa es lo mismo. Pero se trata de disfrutar de estos pequeños momentos. Te amo con todo mi corazón, no creo que ame a alguien nunca más en la vida tan fuerte como te amo a vos".

El actor no se aguantó las lágrimas al hablar de su mamá.

Sin embargo, no todo el mundo se sintió a gusto con las emociones que dejaron ver en el reality de cocina. Analía Franchín criticó la actitud de Bal y Barbieri: “Ya está chicos. Basta del llanto de Carmen y Fede. Ya está. Carmen está viva. Fede se salvó del cáncer. Todo alegría, chicos. ¡Basta de llanto, por favor!”.

Mientras que Marcelo Polino, íntimo amigo de la familia, salió a defenderlos en "Flor de Equipo". De todos modos, Analía se mantuvo firme en su postura: “Ya está. Tienen que celebrar que se salvaron los dos”.