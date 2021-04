Luego del indudable éxito de la primera edición de "MasterChef Celebrity", muchos espectadores aseguraron que la segunda temporada no tendría figuras interesantes como en su primera edición, pero Alex Caniggia demostró ser uno de los participantes más polémicos y queridos a la vez del certamen.

Con su extravagante huella y el divertido personaje que expone frente a las cámaras, el mediático se ganó el cariño de muchos televidentes que cambiaron su opinión sobre el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Alex Caniggia, uno de los más queridos de la competencia culinaria.

Una de las figuras que dio a conocer su mirada sobre el participante fue Analía Franchín, la subcampeona de la primera temporada de "MasterChef Celebrity" que perdió ante Claudia Villafañe.

"Alex Caniggia me encanta. Nunca pensé que iba a decir esto, por eso nunca hay que decir nunca. Me provocaba instintos violentos, era una persona que me daban ganas de cachetear y de decirle ‘dale tarado, imbécil’, pero me mostró una cosa tan distinta que me da ternura”, aseguró en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Analía Franchín elogió a Alex Caniggia por su trabajo en " MasterChef Celebrity 2".

"Tiene una carencia de afecto tremenda. Es como un chico casi sin afectos, que necesita un mimo, una caricia, una palmadita, decirle ‘flaco, estás haciendo algo bueno’. Que no empiece a aflojar, que no se le empiecen a subir los humitos a la cabeza porque a veces veo que el jurado va perdiendo un poquito la paciencia con él”, destacó la periodista sobre el desempeño de Caniggia.