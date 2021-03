Luego de dos años tras su separación de Jonás Gutiérrez, la periodista Alejandra Maglietti se refirió a la relación de cinco años que vivió con el futbolista y brindó algunos detalles sobre la razón que los llevó a terminar el romance que iba en camino a formar una familia.

“Es difícil porque cualquier persona que esté en pareja con algún deportista de alto rendimiento, porque ni siquiera tiene que ser futbolista, un poco tiene que ceder su vida. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de la parte triste porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido. Después de unos años, los jugadores tienen lesiones, viajes y muchas cuestiones a las que uno tiene que ponerle mucha energía", contó en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

La modelo y el futbolista se separaron en el 2019.

En ese sentido, Maglietti reveló que se abandonó a si misma para estar al lado de él: “Me pasó de olvidarme un poco de mí, no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando. Ahora volví a centrarme y, a nivel profesional, me di cuenta de que me empezó a ir mucho mejor”.

También reflexionó sobre quién "dio más de sí mismo" en la pareja: “¿Si siento que di más en la relación? Puede ser que sí porque a mí me tocó acompañar. Entonces, uno siente que está dando un montón y tal vez que el que lo está viviendo no lo siente o está en otra, esa es la realidad”.

Después de cinco años juntos, la panelista decidió separarse del futbolista.

“Me separé porque no daba para más. Había cosas que no me gustaban, que no iban a cambiar y preferí seguir caminando, conocer a personas nuevas... Para mí fue una decisión acertada. La luché, le di bastante tiempo, pero cuando me di cuenta que no había vuelta atrás dije ‘me tengo que ir’, no tengo otro camino”, cerró al referirse a la difícil decisión de ponerle punto final.