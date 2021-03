Todos quedaron sorprendidos este viernes luego de que Alberto Cormillot confirmara que será padre a los 82 años. El médico especialista en nutrición anunció que Estefanía Pasquini, su esposa de 34 años, se encuentra en la dulce espera de su primer hijo.

En una entrevista a corazón abierto en "Intrusos", Cormillot contó que tanto la familia de Estefanía como la suya recibieron muy bien la noticia. Además, si bien todavía no se conoce el sexo, el doctor aseguró que la fecha de parto será en octubre y los nombres elegidos son Aurora o Álvaro.

En ese sentido, el entrevistado se refirió al acuerdo que llegaron con su pareja para organizarse en la futura crianza del nuevo integrante de la familia: “Hoy estaban diciendo, medio en broma, que yo no me voy a encargar de cambiar los pañales. Por supuesto que yo me voy a encargar de todo lo que se tiene que encargar un padre”.

.

“Lo que pasa es que cuando tuve a mis hijos (Adrián y Renee, frutos de su anterior relación), era un papá ocupado. Ahora sigo siendo un papá que trabaja con la misma intensidad, pero seguramente no es lo mismo tener un hijo a los 30 o a los 40, que entrando a los 80”, reflexionó.

Entre risas, cerró: “Tengo un compañero que es un poco más joven que yo y tuvo un hijo hace 10 años. Y está babosa con su hija. Yo le digo ‘la nieta’, y yo también voy a tener una nieta”.