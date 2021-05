Después de que se la relacionara románticamente con Mariano Martínez tras su visita en "Los Mammones", programa en el que es panelista, Silvina Escudero habló de su vida sentimental durante la pandemia y la sensata petición que le hizo a un hombre con que el tuvo una cita.

“Yo me separe hace siete meses y nunca fui ni a tomar un café con Mariano Martínez. No es que digo ‘nos estamos conociendo’. No, nunca tomamos ni un café. Tengo muy buena onda, está todo bien, pero no pasa nada. De hecho, ni le escribí para decirle 'jaja, ¿así que estamos de novios?'”, aseguró en diálogo con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina", su ciclo en La Once Diez.

La mediática reveló el cuidadoso pedido que le hizo a un "chongo".

Sin embargo, en el marco de la pandemia del coronavirus, en el que el aislamiento y el distanciamiento son la nueva normalidad, muchas personas vocalizaron la dificultad para conocer nuevas personas y de esa forma, conocer una pareja.

.

Por esta razón, la bailarina decidió ser responsable y precavida, y le hizo un sensato pedido a un "chongo": “Salí con un chico en pandemia pero le pedí que se haga el análisis de anticuerpos y antes que pasara nada lo bañé en alcohol".