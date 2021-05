En la madrugada del domingo, Noelia Marzol se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a Donatello, fruto de su amor con Ramiro Arias. El bebé fue muy esperado por la pareja y en las últimas semanas de embarazo celebraron la despedida de la panza.

A través de un dulce posteo en sus redes sociales, la bailarina le dio la bienvenida al mundo a su primogénito, quien continúa en observación en neonatología del Sanatorio Otamendi ya que nació algunas semanas antes del fin de la gestación. "A las 04.58 hs. nació por parto natural el amor de nuestras vidas", anunció emocionada y la publicación alcanzó miles de felicitaciones.

Pero días antes de ser mamá, Noelia grabó el ciclo "Debo Decir" que se vio en la noche del domingo y contó que no todas las reacciones que recibe de sus seguidores son buenas. "Trato de no dejarme influenciar demasiado por lo que dicen en redes porque siempre está la gente que te adora o la gente que te detesta y te tira mala onda, pero hubo un comentario del embarazo que me molestó porque me pareció demasiado agresivo", aseguró.

Y reveló que recibió un repudiable comentario de parte de un usuario: "En el contexto de que yo estaba informando que una embarazada puede seguir bailando, puede seguir teniendo su vida habitual, un seguidor me puso ‘ojalá que tu bebé nazca muerto’”. En ese sentido, la protagonista de "Sex" reflexionó que "no puede existir una persona tan malvada".

"Me salió una furia de adentro que hizo que piense que no puede existir una persona tan malvada ni siquiera para decirme algo feo a mí, sino a otra persona y con la excusa de que yo era una mala madre porque no lo cuidaba. Por supuesto que soy yo la primera persona que quiere que este bebé sea sano y sea la persona más feliz del mundo. Jamás haría algo que lo lastime", cerró indignada ante el asombro del resto de los invitados al programa.