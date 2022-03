El en el nuevo comienzo de "LAM" en América, por supuesto que hablaron de uno de los temas del momento, que es la polémica separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro, quién en las últimas horas se supo que fue internada de urgencia. En el programa de Ángel de Brito, las panelistas comentaron sobre la reacción negativa de Rial con respecto a que se hable de su vida privada, y Nazarena Vélez, recordó una amenza que recibió por parte del conductor.

“Un día me llamó y me dijo: '¿Vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón.' Hacía eso porque me iba a otro programa y no al de él. Tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara mercenario”, dijo la figura en el debut del programa de América.

En ese sentido, el padre de More Rial no dudó expresar su opinión sin filtro sobre la declaraciones de Vélez, al igual que lo hizo con Adrián Pallares. "Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cag... gente", expresó el periodista en su ciclo radial "Argenzuela".

En la emisión del miércoles de " Intrusos", programa que Rial condujo durante 18 años, debatieron sobre esta repudiable respuesta que su excompañero hizo, en referencia al marido de la madre de Barbie Vélez, y padre de su hijo de 11 años, Thiago, que se suicidó en 2014.

El marido de Nazarena Vélez, Fabián Rodríguez, se quitó la vida en 2014.

“Si yo estuviera integrando una mesa de alguien que habla así de una persona que se quitó la vida, de buena forma le diría ‘che fíjate porque no está bueno’, sino son todos cómplices”, comentó Lucas Bertero, incómodo ante los fuertes dichos que hizo el periodista. “¿Nadie dice nada? Evidentemente hay un miedo todavía implícito en todos los colegas y la gente que trabaja con él”, concluyó indignado.