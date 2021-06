El jueves se cumplieron 30 años del éxito televisivo "Jugate Conmigo". Su creadora, Cris Morena, visitó a Jey Mammón en "Los Mammones" para hacer un repaso por su carrera y homenajear al ciclo querido por muchísimos argentinos.

Sin embargo, el momento quedó opacado por un desafortunado comentario de la mamá de Romina Yan hacia el conductor. Cuando Jey le preguntó quién podría conducir "Jugate" hoy en día, la productora contestó algo insólito. "Santiago del Moro... vos... bajando un poco", e hizo señas para referirse a su panza.

"Siempre tan esteta Cris, me encanta", respondió Jey ocultando su molestia. "O sea que yo no tengo chance", agregó el panelista Gabriel Schultz y el conductor contestó contundente: "En el mundo de Cris no".

Inmediatamente las redes se llenaron de mensajes de repudio hacia los dichos de Cris Morena, ya que su hija Romina Yan contó en varias oportunidades que durante la época de "Jugate Conmigo" padeció anorexia.

"Décadas después, Cris Morena sigue naturalizando los estereotipos y la discriminación. Atrasa", escribió un usuario de Twitter.

"Todo bien con Cris Morena, se que todo el mundo la ama... pero la obsesión con el peso atrasa. (no aprendió nada)", agregó otra persona.

"No Cris morena diciéndole a Jey Mammón que para conducir un programa de ella tiene que bajar de peso primero. Qué persona nefasta que no aprendió nada de la vida y se la pasa hablando de amor y magia", disparó otro usuario.

Mirá el repudiable comentario de Cris Morena a Jey Mammón: