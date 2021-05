El martes Marcelo Tinelli inauguró "La Academia", el certamen que formará parte de Showmatch en el que distintas celebridades mostrarán su talento en la pista.

Una de las primeras en participar fue Mar Tarrés, actriz y modelo plus size que protagonizó varias polémicas en los últimos veces. Y su debut en la pista no fue la excepción.

Cuando ingresó al estudio, increpó a Marcelo y le dijo: "¡Al fin nos conocemos! Me estabas clavando el visto últimamente, Marcelo. Yo creo que es por lo de las humitas. Mi mamá te trajo para semana santa, yo te pedí la dirección de tu casa, y me diste la de tu oficina. ¡Vos me esquivaste mal! Y me las terminé comiendo, porque se iban a poner feas".

Al ser consultada por Tinelli, la actriz cordobesa habló de su vida amorosa y contó que su novio la había dejado recientemente. "Capaz no tenía parrilla para toda esta carnaza", bromeó.

Luego fue el turno del baile y las devoluciones no fueron las mejores. A pesar de las críticas del jurado, Mar continuó con su humor y le confesó a Marcelo que estaba enamorada de un amigo suyo. "Es medio viejo para mí me parece", disparó.

.

Luego, la cordobesa le dijo que la persona en cuestión había estado en la apertura del programa y el conductor le preguntó si se trataba de Adrián Suar y ella sonrió.

"Mi coach es la cuñada y me dijo que me la iba a presentar", agregó. "Yo ayer lo vi muy solo a Adrián, para mí está falto de cariño. Vos quédate tranquila, que vamos a trabajar en eso", le contestó Tinelli.

Y Mar sentenció: "Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?".

Su comentario generó gran repudio en las redes sociales ya que la acusaron de discriminar cuando ella constantemente hace campañas contra la discriminación y los estereotipos.