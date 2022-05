El Noba continúa peleando por su vida en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. El cantante sufrió un fuerte accidente vial mientras andaba en moto sin casco ni patente, por lo que salió expulsado y golpeó su cabeza contra el asfalto.

Tras la salida de información de los detalles del choque, el artista recibió diferentes críticas por la falta de cuidados que habría tenido. Ante esto, su manager y mejor amigo salió a responder en sus redes sociales a las distintas versiones, mucha de ellas falsas.

“Gente, a los medios no les importamos nosotros la familia, le importa poner una bolu... para llenar un programa”, explicó en primer lugar. Además, Leandro Vecchio se explayó sobre lo que ocurrió con El Noba: “Lo que pasó fue que él estaba en la casa, agarró la moto y se fue a dar una vuelta, se le cruzó un auto y chocó, no venía corriendo, no venía colgando, no, nada"

"Fue un accidente de tránsito como puede tener cualquier persona de este mundo, ahora estemos todos juntos para que salga de esta”, detalló sobre Lautaro Coronel. El último parte médico no indicó novedades en su estado de salud, por lo que la familia mantiene las esperanzas.

El representante de El Noba rompió el silencio.

Por último, el representante de El Noba completó: “Gracias a los artistas y colegas que nos brindan todo su apoyo, a la gente, a los bailes y bares que ponen su música y ponen en sus pantallas: Fuerza Noba".