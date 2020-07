En la noche del domingo después de hacer las compras, Zulma Lobato fue atacada por delincuentes que la golpearon hasta hacerla sangrar y la dejaron semi desnuda en la calle por el barrio de Munro.

Después del violento hecho, ocurrido en Av. Vélez Sársfield y las vías, la mujer fue atendida por el SAME y trasladada al hospital Vicente López. Según contó, le robaron dos mil pesos.

.

"Si no venía la policía me terminaban matando", relató Zulma en comunicación con Crónica HD. Además, detalló: "Iba a comprar y me agarraron de atrás, no pude defenderme. Dos días antes venía un tipo que pasaba y miraba, para mí fue raro, me tenían marcada".

Zulma Lobato sufrió un violento robo.

La noticia se conoció a partir de que su mánager, Lautaro Reyes, difundiera fotos del terrible episodio en su cuenta de Twitter. "Indignado. Encima de robarla, la lastiman y la dejan casi desnuda. Zulma no jode a nadie, vive en su mundo. ¿Por qué tanta maldad?", escribió el representante junto a las crudas imágenes.

El tuit de Lautaro Reyes.

"Estoy dolorida y en cama, no puedo hacer nada", contó la mediática de 62 años luego de recibir atención en el centro médico. "Dos tipos me dicen que le de los dólares que tenía, pero no tengo nada. 'Dame lo que tengas', solo tenía 2000 pesos. Me dijeron que no alcanza y me dejaron en el piso", aseguró.

Fue trasladada por el SAME.

Además, reveló que posiblemente tenga un derrame en el ojo. "Me desfiguraron toda. Casi 20 minutos me estuvieron golpeando. Pensé que me moría. Me golpeaban y me desvestían", recordó.