Después de que More Rial hiciera un furioso descargo contra su madre adoptiva, Silvia D´Auro, y le dedicara terribles palabras en las redes sociales, la hija de Jorge Rial aseguró que le comenzará un juicio por abandonarla tanto a ella como a su hermana Rocío.

"Desapareció, dejó a dos menores con su papá que gracias a dios nos supo criar muy bien. Pero la verdad que terrible hija de put... y yo hoy teniendo un hijo entiendo muchas cosas y comprendo que lo que ella hizo de abandonar, porque lo que hizo fue abandono. Yo no entiendo para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando", expresó la joven en su cuenta personal de Instagram.

"Así que bueno, Silvita, te mandamos mil besitos y nos veremos en la Justicia mamita. Igual no quiero que piensen que me afecta lo que dice esta señora porque es una loca psiquiátrica. Quien no sabe cuidar a sus hijos claramente está en falta con uno mismo, pero bueno, allá ella", cerró la joven en sus redes.

¡Mirá el furioso descargo que hizo More Rial sobre Silvia D´Auro!

Días después de su descargo, su abogado, Alejandro Cipolla, dio algunos detalles de la causa judicial que abrieron contra D´Auro: "Morena inició acciones legales contra la madre en el 2018 pero por razones personales se dejaron de lado pero el expediente sigue activo. Yo lo voy a volver a retomar y voy a reclamar todos los alimentos desde el 2018 hasta la actualidad. Además, vamos a iniciar acciones por daños y perjuicios".

"El problema, por lo que vi en el expediente, es que la madre de Morena es muy ilusiva. Los domicilios donde denuncia en su DNI, no está. Anda tratando de eludir el accionar judicial. Yo hablé con Morena y ella sabe dónde tiene los departamentos en Argentina y en Uruguay. Va a tener que abonar una suma muy elevada por la cantidad de tiempo e intereses que generó el juicio. Es una cifra millonaria", expresó el letrado en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

"Su rol como madre no fue ejemplar. Por eso, su abandono no fue sorpresivo. Es una cosa muy íntima, pero cualquiera que estuviese cerca del círculo familiar sabía como era ella como persona. No es que se arrepintió tres días antes, sino que 11 años después, y eso tiene implicancias. Es patético de su persona", agregó sobre la labor de D´Auro como madre.

¡Mirá todo sobre el juicio que le inició More Rial a Silvia D´Auro, su mamá adoptiva!